İranlı yönetmen Tarihi Asansör'de 3 kısa film çekti
İranlı yönetmen Rouhollah Hejazi, Tarihi Asansör'de geçen 3 aşk hikayesini kısa filme dönüştürdü.
İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü öğrencileriyle de bir araya geldiğini anımsatan Hejazi, bu görüşmede kendilerinden Tarihi Asansör'de hayal ettikleri bir aşk hikayesini anlatmalarını istediğini dile getirdi.
Öğrencilerden çıkan bu hikayeleri filme dönüştürdüğünü anlatan Hejazi, "Bu hikayelerden 5 dakikalık 3 kısa film çektik." diye konuştu.
Tarihi Asansör'deki çekimleri izleyen DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik ise senaryoları beğendini vurguladı.
Öğrencilerden Mahmut Duyan, İranlı yönetmenle çektikleri filmlerin kendileri için iyi bir tecrübe olduğuna işaret etti.
AA