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İranlı yönetmen Tarihi Asansör'de 3 kısa film çekti

İranlı yönetmen Rouhollah Hejazi, Tarihi Asansör'de geçen 3 aşk hikayesini kısa filme dönüştürdü.
 

İranlı yönetmen Tarihi Asansör'de 3 kısa film çekti
Hejazi, yaptığı açıklamada, İran Film Günleri etkinliği için geldiği İzmir'de Tarihi Asansör'den çok etkilendiğini, ardından burada film çekmeye karar verdiğini söyledi.

İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü öğrencileriyle de bir araya geldiğini anımsatan Hejazi, bu görüşmede kendilerinden Tarihi Asansör'de hayal ettikleri bir aşk hikayesini anlatmalarını istediğini dile getirdi.

Öğrencilerden çıkan bu hikayeleri filme dönüştürdüğünü anlatan Hejazi, "Bu hikayelerden 5 dakikalık 3 kısa film çektik." diye konuştu.

Tarihi Asansör'deki çekimleri izleyen DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik ise senaryoları beğendini vurguladı.

Öğrencilerden Mahmut Duyan, İranlı yönetmenle çektikleri filmlerin kendileri için iyi bir tecrübe olduğuna işaret etti.

AA

 


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