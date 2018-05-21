İrem Derici: Davulun sesi gibiyim, uzaktan güzel geliyorum

İrem Derici, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapmasında İstinye Tersane’de konser verdi. Kulisinde cips, çerez ve baklava tüketen şarkıcının kilo aldığı görüldü.

'ÇOK YAKINDAN BAKMAYIN'

Bir muhabirin “Yakından daha güzelsiniz” sözlerine İrem Derici “Çok yakından bakmayın. Davulun sesi gibiyim. Uzaktan güzel geliyorum” diye espri yaptı.

*1 yılda 20 kilo verip 65’ten 45’e düşen İrem Derici'nin aşırı zayıflık ve yeme bozukluğu nedeniyle bağışıklık sistemi çökmüştü.



