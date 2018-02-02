Sağlık problemleri nedeniyle günlerce hastanede kalan İrem Derici'nin yine kendine dikkat etmediği verdiği son görüntülerle daha da anlaşıldı. İrem Derici alkolü fazla kaçırınca ayakta duramadı. Yanındaki arkadaşının desteğiyle yürümeye çalışan İrem Derici, düşme tehlikesi geçirdi. Muhabirlerin kendisini çektiğini görünce de etrafa küfürler savurdu. İrem Derici muhabirlerin, ''Fazla mı alkol aldınız?'' sorusu üzerine ise oldukça gerildi. İŞTE İREM DERİCİ'NİN ALKOLLÜ GÖRÜNTÜLERİ: Meclis Başkanı İsmail Kahraman'dan İrem Derici'ye sert çıkış İrem Derici Barış Murat Yağcı ile aşk yaşıyor İrem Derici: Acıdan dişlerim döküldü ama Lider ile pisleşmeden ayrıldık İrem Derici eski eşinin adını bile duymak istemedi İrem Derici: Son 6 ayım berbat geçti Tedavi gördüğü yoğun bakımdan taburcu olan İrem Derici, sahneye böyle çıktı