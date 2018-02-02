İrem Derici alkolü fazla kaçırınca ayakta duramadı

İŞTE İREM DERİCİ'NİN ALKOLLÜ GÖRÜNTÜLERİ:

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'dan İrem Derici'ye sert çıkış

İrem Derici Barış Murat Yağcı ile aşk yaşıyor

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İrem Derici: Son 6 ayım berbat geçti

Tedavi gördüğü yoğun bakımdan taburcu olan İrem Derici, sahneye böyle çıktı

Çiğdem Saltık

Sağlık problemleri nedeniyle günlerce hastanede kalan'nin yine kendine dikkat etmediği verdiği son görüntülerle daha da anlaşıldı.alkolü fazla kaçırınca ayakta duramadı.Yanındaki arkadaşının desteğiyle yürümeye çalışan, düşme tehlikesi geçirdi. Muhabirlerin kendisini çektiğini görünce de etrafa küfürler savurdu.muhabirlerin, ''Fazla mı alkol aldınız?'' sorusu üzerine ise oldukça gerildi.