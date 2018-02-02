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İrem Derici alkolü fazla kaçırınca ayakta duramadı

Önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Cihangir'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan şarkıcı İrem Derici, alkolün dozunu fazla kaçırınca ayakta duramadı.

02 Şubat 2018, Cuma 12:23
İrem Derici alkolü fazla kaçırınca ayakta duramadı
Sağlık problemleri nedeniyle günlerce hastanede kalan İrem Derici'nin yine kendine dikkat etmediği verdiği son görüntülerle daha da anlaşıldı. İrem Derici alkolü fazla kaçırınca ayakta duramadı.

Yanındaki arkadaşının desteğiyle yürümeye çalışan İrem Derici, düşme tehlikesi geçirdi. Muhabirlerin kendisini çektiğini görünce de etrafa küfürler savurdu.

İrem Derici muhabirlerin, ''Fazla mı alkol aldınız?'' sorusu üzerine ise oldukça gerildi. 

İŞTE İREM DERİCİ'NİN ALKOLLÜ GÖRÜNTÜLERİ:



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