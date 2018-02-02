İrem Derici alkolü fazla kaçırınca ayakta duramadı (İşte o görüntüler)

İŞTE İREM DERİCİ'NİN ALKOLLÜ GÖRÜNTÜLERİ:

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'dan İrem Derici'ye sert çıkış

İrem Derici Barış Murat Yağcı ile aşk yaşıyor

İrem Derici: Acıdan dişlerim döküldü ama Lider ile pisleşmeden ayrıldık

İrem Derici eski eşinin adını bile duymak istemedi

İrem Derici: Son 6 ayım berbat geçti

Tedavi gördüğü yoğun bakımdan taburcu olan İrem Derici, sahneye böyle çıktı

Çiğdem Saltık

geçen yılın son günlerinde yoğun bakıma kaldırılarak tüm sevenlerini korkutmuştu. Son zamanlarda aşırı zayıflayan, iddialara göre günde sadece 2 bira ile beslenenapar topar yoğun bakıma alınmıştı. Günlerce yoğun bakımdan çıkması beklenen'den güzel haber gelmişti. Ardından 5-6 kilo aldığını ve daha sağlıklı olduğunu söylemişti. Ancak'nin son çekilen görüntüleri herkesin ağzını açık bırakacak cisnten.alkolü fazla kaçırınca ayakta duramadı.Yanındaki arkadaşının desteğiyle yürümeye çalışan, düşme tehlikesi geçirdi. Muhabirlerin kendisini çektiğini görünce de etrafa küfürler savurdu.muhabirlerin, ''Fazla mı alkol aldınız?'' sorusu üzerine ise oldukça gerildi.