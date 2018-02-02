İrem Derici alkolü fazla kaçırınca ayakta duramadı (İşte o görüntüler)

Şarkıcı İrem Derici,
geçen yılın son günlerinde yoğun bakıma kaldırılarak tüm sevenlerini korkutmuştu. Son zamanlarda aşırı zayıflayan, iddialara göre günde sadece 2 bira ile beslenen İrem Derici
apar topar yoğun bakıma alınmıştı. Günlerce yoğun bakımdan çıkması beklenen İrem Derici
'den güzel haber gelmişti. Ardından 5-6 kilo aldığını ve daha sağlıklı olduğunu söylemişti. Ancak İrem Derici
'nin son çekilen görüntüleri herkesin ağzını açık bırakacak cisnten.
İrem Derici
alkolü fazla kaçırınca ayakta duramadı.
Yanındaki arkadaşının desteğiyle yürümeye çalışan İrem Derici
, düşme tehlikesi geçirdi. Muhabirlerin kendisini çektiğini görünce de etrafa küfürler savurdu.
İrem Derici
muhabirlerin, ''Fazla mı alkol aldınız?'' sorusu üzerine ise oldukça gerildi.
İŞTE İREM DERİCİ'NİN ALKOLLÜ GÖRÜNTÜLERİ:
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Çiğdem Saltık