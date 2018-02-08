İrem Derici'den hamilelik paylaşımı

İREM DERİCİ, DAHA ÖNCE DE “ÇOCUK İSTİYORUM” DEMİŞTİ



'BU TWEET YARIN KENDİNİ İMHA EDECEK'

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Elif Bayram

sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini kandırdı.İrem Derici, karnına koyduğu yastıkla objektiflere poz verdi. İrem Derici’nin takipçileri “Hamilelik çok yakışmış”, “Ne ara hamile kaldın” gibi yorumlarda bulundu. İrem Derici yayınladığı fotoğrafa, "6 gün kaldı, hadi gel" notunu düştü.kısa bir süre önce Twitter'dan, “Pazar pazar çocuk istiyorum diye uyandım. 30 sonrası sendromu mudur acaba?” şeklinde bir tweet atmıştı.Şarkıcının çocuk paylaşımının ardından eski eşiflaş bir paylaşımda bulunmuştu. Rıza Esendemir sosyal medya hesabından “Biri Demir biri Ayşe hem de iki tane olacaktı. Bu tweet yarın kendini imha edecek” yorumuyla eski eşi İrem Derici’ye göndermede bulunmuştu.