İrem Derici: Mazimi üzerimde taşıyacağım

Altı yaşında girdiği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü’nde müzik eğitimi almaya başlayan şarkıcı İrem Derici, gurur duyduğu geçmişini üzerinde taşımak istemiş ve o döneme ait öğrenci kartının fotoğrafını tişörtüne bastırmıştı.

'ARTIK KENDİ MAZİMİ TAŞIYACAĞIM ÜZERİMDE'

Bu tercihi sonrasında haber olan İrem Derici, sosyal medya hesabından gazete kupürünü paylaştı ve aldığı radikal kararı da takipçilerine şu sözlerle açıkladı: “Elalemin fotoğraflarıyla bezeli tişörtleri giydik yıllarca, artık kendi mazimi taşıyacağım üzerimde…”

Derici, yaptığı bir başka paylaşımda bu defa çocukluk yıllarına ait olan bir fotoğrafın bulunduğu tişörtle sevenlerinin karşısına çıktı.



