İrem Derici öğrenci kimliğini tişörtüne bastırdı

İrem Derici 10 Ağustos'ta yayınlamayı planladığı albümü için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarına devem ederken sosyal medya hesabını da boş bırakmayan şarkıcı yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

İrem Derici İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nde okuduğu döneme ait öğrenci kimliğini tişörtüne bastırarak fotoğraf çekildi.

İŞTE İREM DERİCİ'NİN O FOTOĞRAFI...





Bu haberi de okudular İrem Derici'den depresyon isyanı