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İrem Derici: Oğuzhan beni etiketlemeyi unutmuşsun!

Esprili şarkıcı İrem Derici yaptı yine yapacağını. Bakın Oğuzhan Koç'un hangi paylaşımına yorum yazdı!

27 Şubat 2018, Salı 10:13
İrem Derici: Oğuzhan beni etiketlemeyi unutmuşsun!
İrem Derici, Oğuzhan Koç’un yeni teklisinin klibinden paylaştığı at ile çekilmiş bir fotoğrafına “Canım beni etiketmeyi unutmuşsun” diye yorum yaptı.

İrem Derici’nin at benzetmesi Oğuzhan Koç’u güldürdü.



Öte yandan İrem Derici geçen günlerde de Instagram hesabından yaptığı hamilelik paylaşımıyla dikkat çekmişti. Şarkıcı, karnına koyduğu yastıkla objektiflere poz verdi. 

İrem Derici'den hamilelik paylaşımı

İrem Derici'nin hamilelik paylaşımının nedeni ise klibinde hamile bir kadını canlandırmasıydı.
 

İREM DERİCİ, DAHA ÖNCE DE “ÇOCUK İSTİYORUM” DEMİŞTİ


İrem Derici, kısa bir süre önce Twitter'dan, “Pazar pazar çocuk istiyorum diye uyandım. 30 sonrası sendromu mudur acaba?” şeklinde bir tweet atmıştı.
 

'BU TWEET YARIN KENDİNİ İMHA EDECEK'


Şarkıcının çocuk paylaşımının ardından eski eşi Rıza Esendemir flaş bir paylaşımda bulunmuştu. Rıza Esendemir sosyal medya hesabından “Biri Demir biri Ayşe hem de iki tane olacaktı. Bu tweet yarın kendini imha edecek” yorumuyla eski eşi İrem Derici’ye göndermede bulunmuştu.

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