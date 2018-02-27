İrem Derici: Oğuzhan beni etiketlemeyi unutmuşsun!

İREM DERİCİ, DAHA ÖNCE DE “ÇOCUK İSTİYORUM” DEMİŞTİ

'BU TWEET YARIN KENDİNİ İMHA EDECEK'

İrem Derici'den hamilelik paylaşımı

O görüntüleri izleyip pişman olan İrem Derici: Kendimden nefret ettim

İrem Derici alkolü fazla kaçırınca ayakta duramadı (İşte o görüntüler)

İrem Derici: Uçak düşsün ama sadece Sinan ölsün!

Elif Bayram

yeni teklisinin klibinden paylaştığı at ile çekilmiş bir fotoğrafına “Canım beni etiketmeyi unutmuşsun” diye yorum yaptı.İrem Derici’nin at benzetmesi Oğuzhan Koç’u güldürdü.Öte yandangeçen günlerde de Instagram hesabından yaptığı hamilelik paylaşımıyla dikkat çekmişti. Şarkıcı, karnına koyduğu yastıkla objektiflere poz verdi.hamilelik paylaşımının nedeni ise klibinde hamile bir kadını canlandırmasıydı.kısa bir süre önce Twitter'dan, “Pazar pazar çocuk istiyorum diye uyandım. 30 sonrası sendromu mudur acaba?” şeklinde bir tweet atmıştı.Şarkıcının çocuk paylaşımının ardından eski eşiflaş bir paylaşımda bulunmuştu. Rıza Esendemir sosyal medya hesabından “Biri Demir biri Ayşe hem de iki tane olacaktı. Bu tweet yarın kendini imha edecek” yorumuyla eski eşi İrem Derici’ye göndermede bulunmuştu.