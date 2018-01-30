İrem Derici: Uçak düşsün ama sadece Sinan ölsün!



'İNSANLIĞIMI KALBİME GÖMECEĞİM'

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, “Sinan Akçıl’ın İzel’le düet yaptığı ‘Teşekkürler Sevgilim’ de 14 Şubat’ta çıkacak, Akçıl şarkının rakipsiz olduğunu söylüyor, ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine şöyle dedi:“Ankara’ya giderken uçakta dinledim o şarkıyı. Yıkılıyor. Hatta kıskandım, pilota gidip ‘Uçağı düşür ama sadeceölsün’ demeyi düşündüm. Gerçekten çok güzel şarkı.”Şarkıcı, eski eşibarışmayı düşündükleri iddiası sorulduğunda ise sinirlendi: “Sizi kırmamak için canımı veririm. Fakat bana bu konuyla ilgili bir daha soru gelirse, insanlığımı kalbime gömeceğim ve kimsenin yüzüne bakmayacağım.”*Sinan Akçıl ve İrem Derici 'Evlenmene Bak' isimli şarkıya birlikte klip çekmişlerdi.