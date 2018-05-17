İrem Derici: Yıldız abla kafamı ısırdı
Önceki akşam Nişantaşı’nda bir kuaförden çıkarken görüntülenen İrem Derici, Yıldız Tilbe ile yaşadığı bir olayı anlattı
İrem Derici muhabirlerle sohbet sırasında Yıldız Tilbe’yle yaşadığı olayı anlattı: "Yıldız Tilbe’nin 'Bin Dereden Su Getirsen’ şarkısını okumak istiyordum, haber gönderdim. Sonra katıldığım davette biri gelip kafamı ısırdı. Can acısıyla döndüm ki Yıldız Tilbe. 'Şarkımı okumak istemişsin, oku bakalım' dedi. Stüdyoya girdik, muhteşem oldu.” (Hürriyet)