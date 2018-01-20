İrem Erdinç: Boşananların yüzde 70'i tekrar evleniyor

DİLARA DOĞAN

dilara.dogan@posta.com.tr



EŞİNİZİN ANNELİĞİNİ ELEŞTİRMEYİN



ŞEHVETİN ÜÇ İLKESİ: ULAŞILMAZLIK, GİZEM VE YASAK



ERKEN BOŞALMA BOŞANMA SEBEBİDİR

İdil Janet Demiray

Ben’i koruyarak ‘biz’ olabilmektir. Mutlu bir evlilik için ‘ben’i yok etmemek ilk şart. Bunun yanında iletişimin iyi sağlanması, sorun çözme becerilerinin yüksek olması, güven duygusu, tutarlı olmak da gerekli.İstatistikler tüm dünyada evlenme ve üreme oranlarının azaldığını, boşanma oranlarının arttığını ve evlilik yaşının yükseldiğini gösteriyor. Evlenmeden, birlikte yaşayanların sayısı artıyor.Rutin bir yaşamın içerisinde mutlu olmaya karar vermek gerekiyor. Kulağa tuhaf gelebilir ama bu çoğunlukla bir karar meselesi… Kimse mutsuz olmak için evlenmiyor. İlişkiyi uzun yıllar sürdürmenin sırrı çözüm yaratma kabiliyetine ve rutin yaşamın içindeki kararlara bakıyor.Boşanmalar genellikle evliliğin 5. ila 7. yılı arasında gerçekleşiyor.Yüzde 70’i! Ancak yine istatistiklere göre ikinci evliliklerdeki boşanma oranı ilk evliliğe göre daha yüksek. Çünkü kişilerin ilişki tutumları, sorun çözme yetisi fazla değişmiyor ve sonraki beraberliklerinde sorunlara hiç katlanamıyorlar.İnsanın affetmekte en zorlandığı ikili… Şiddet ve sadakatsizlik.Geçmişte yaşananları tekrar tekrar gündeme getirmek. Eşini suçlayıcı iğneleyeci konuşmak. Eşlerin cinselliğini değersizleştirmek. Evliliğin içinde yaşanılanları aile bireylerine anlatmak.Eşlerine yeterli ilgiyi gösterememek. Sevgi ve duygularını yeterince dışa vuramamak. Empati yapmamak. Eşinin anneliğini eleştirmek.Cinsellik.Kadınlar orgazm olacak kadar uyarılmadıklarında cinsel istekleri düşer. Gebellik istenmemesi cinsel isteksizliğe neden olur. Erkeklerde ise hormonların yetersizliği, hastalıklar, antidepresan kullanımı, ilişkiye dair düşünceler, fazla alkol ve sigara kullanımı, öfkeli ve stresli ruh hali, kilo fazlalığı cinsel isteği etkiler.Kişinin korkularıyla, çekinceleriyle yüzleşmesi gerek. Kendisini tanımasının yanı sıra partnerini tanıması, onun istek ve ihtiyaçlarını önemsemesi de önemli. Sağlıklı ve mutlu bir cinsellik için cinsel problemlerinizi kabullenin ve çekinmeden bir uzmana danışın.Şehvetin üç ilkesi var: Ulaşılmazlık, gizem ve yasak. Evliliğin ilkeleri ise sevgi, ulaşılabilirlik, bilinirlik ve meşruiyet.Evet ama yine de evlilikte cinsel arzuyu sürdürmek mümkün. Örneğin eşinizi aniden “Seni aklımdan çıkaramıyorum” demek için aradığınızda arzuyu harekete geçirirsiniz. Ama “Eve gelirken marul almayı unutma” diye aradığınızda ulaşılabilirlik duygusunu harekete geçirmiş olursunuz. Yani cevap sizin ilgi gösterme tercihinizle alakalı.Belçikalı terapist Esther Perel, araştırmaları için son birkaç yılda 20'den fazla ülkeye gitmiş ve farklı kültür, din ve cinsiyetten insanlara “Partnerinizden ne zaman tahrik oluyorsunuz?” diye sormuş. Kültürün, dinin ve cinsiyetin etkilemediği birkaç cevap var. İlk grup: “Uzaktayken, ayrıldığımızda ya da tekrar birleştiğimizde” diyor. Yani “Kendimi partnerimle hayal etme yeteneğimle tekrar iletişim kurduğumda, arzunun en büyük unsuru olan hasrette ve yoklukta..." İkinci grup ise daha ilginç: “Onu kendi alanında çalışırken ya da tutkulu olduğu bir şeyi yaparken gördüğümde veya bir partide insanların onun üzerindeki bakışlarını farkettiğimde...” Bu cevaplara bakınca, muhtemelen cinsel hazzı açan en büyük şey, kendi başına göz alıcı olmak ve kendine güven. Çünkü erotik hamlenin alana ihtiyacı vardır.Erken boşalma. Türkiye'de cinsel açıdan aktif her beş erkekten birinin 'erken boşalma' sorunu var ve bu bir boşanma sebebi. Cinsel terapi ile tedavisi mümkün. Ejakülasyon kontrolü dört aylık bir terapiden sonra öğreniliyor. Bir diğer sorun da 40 yaşlarında başlayan sertleşme sorunu. Bu da yaklaşık 10 seansta hallediliyor.Vajinismus, kasılma, kaygı ve korku... Bu sorunlarla gelen danışanların yüzde 85’i tedavi sonrası iyileşiyor.