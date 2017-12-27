İrem Sak: Estetik yaptırmadım

İREM SAK KİMDİR?

İrem Sak: Çekmeyin yüzüm yara içinde

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İrem Sak: Hiç aşk yaşamadım ama platonik aşklarım çok

Elif Bayram

İrem Sak geçen günlerde Nişantaşı’nda görüntülenmiş ve muhabirleri görünce yüzünü gizlemişti.Oyuncu yüzünü gizlemesiyle ilgili açıklama yaptı: “Yüzümde bir şey yoktu. Maske yaptırmıştım, sadece kızarıklık vardı. Estetik falan yaptırmadım.”İrem Sak yüzünü gizlemeye çalışırken...İrem Sak, 9 Şubat 1986 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladı ve 2006 yılında İstanbul’a gelerek İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.Henüz lise yıllarındayken tiyatro oyunlarında rol almaya başlayan İrem Sak, 2008’de Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin rolünü oynadı. Ardından birçok reklam filminde oynadı ve ilk Şen Yuva dizisi ile dizi oyunculuğuna başladı. Yalan Dünya dizisinde rol aldı, Dedemin Fişi filminde oynadı, televizyon programlarında bulundu.