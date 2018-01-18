İrem Sak kimdir?

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İrem Sak: Estetik yaptırmadım

İrem Sak: Hiç aşk yaşamadım ama platonik aşklarım çok

Elif Bayram

İrem Sak (d. 9 Şubat 1986, Sivas), Türk oyuncu.1986 yılında Sivas'ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.İrem Sak aynı yıl içerisinde "reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı.Fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığıadlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür'e dönmüştür.5'er Beşer (2011) Sinemİnsanlar Alemi (2012) SinemGüldür Güldür (2015) SinemŞen Yuva (2010) ŞehrazatYalan Dünya (2012) TülayDedemin Fişi (2016) Kader"Dönerse Senindir" (2016)