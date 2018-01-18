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İrem Sak kimdir?

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla her Cuma yayınlanan Beyaz Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Konuklardan biri de İrem Sak. Peki İrem Sak kimdir?

18 Ocak 2018, Perşembe 15:43
İrem Sak kimdir?
İrem Sak (d. 9 Şubat 1986, Sivas), Türk oyuncu.
 
İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.
 
İrem Sak aynı yıl içerisinde "Domino's Pizza, Garanti Bankası Coffee Mate, Allianz, Teknosa ve Money Club" reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı. 
 
Fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür'e dönmüştür.
 

Tv Programları


5'er Beşer (2011) Sinem
İnsanlar Alemi (2012) Sinem
Güldür Güldür (2015) Sinem
 

Diziler


Şen Yuva (2010) Şehrazat
Yalan Dünya (2012) Tülay
 

Filmografi


Dedemin Fişi (2016) Kader
"Dönerse Senindir" (2016)


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