İrem Sak komediyi bıraktı
Komedi dizilerinin aranılan oyuncusu İrem Sak, yeni sezona hazırlandığını ve sürprizlerinin olduğunu açıkladı. Şu sıralar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan Sak, komedi yapmayı bırakacağını söyledi
Artık komedi dizilerinde oynamayacağını söyleyen oyuncu İrem Sak, “Yeni sezonda bir dram dizisiyle sevenlerimin karşısına çıkacağım” diye konuştu.
SİNEMAYA ODAKLANACAK
İrem Sak, ‘İnsanlar Alemi’ ve ‘Güldür Güldür Show’ adlı televizyon programlarının yanı sıra ‘Yalan Dünya’ dizisinde canlandırdığı Tülay karakteriyle ünlenmişti.
Sak, bundan böyle sinema filmlerine odaklanacağını duyurdu.