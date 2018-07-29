İrem Sak komediyi bıraktı Komedi dizilerinin aranılan oyuncusu İrem Sak, yeni sezona hazırlandığını ve sürprizlerinin olduğunu açıkladı. Şu sıralar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan Sak, komedi yapmayı bırakacağını söyledi