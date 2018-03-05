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İrem Sak'tan ateşli öpücük

Başrollerini İrem Sak, Şahin Irmak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel’in paylaştığı ‘Düğüm Salonu’ 16 Mart’ta vizyona girecek

05 Mart 2018, Pazartesi 09:58
İrem Sak'tan ateşli öpücük
Olaylı düğün komedisi “Düğüm Salonu”nda İrem Sak düğün gecesi damatları mı karıştırdı?
 

YAN SALONDA ESKİ SEVGİLİN EVLENİRSE?

 
Tesadüfen yan yana iki salonda düğünleri gerçekleşen eski sevgililer  Hülya (İrem Sak) ve Serkan (Şahin) bahçede karşılaşınca kendi düğünlerini unutuyor!
 

DÜĞÜN GECESİ ESKİ SEVGİLİ ÖPÜLÜR MÜ?


Ayrıldıktan sonra ilk kez yan salonun gelini ve damadı olarak karşılaşan çift, eski günlerin anısına öpüşürse ne olur? Kimse görmezse birşey olmayabilir de, ya gören olduysa?
 
Olaylı düğün gecesinin renkli kadrosu şöyle: Şahin Irmak (Serkan) , İrem Sak (Hülya) , Gonca Vuslateri (Buse) , Emre Karayel (Tarık), Onur Buldu (Oğuz), Duygu Yetiş (Nermin), Salih Kalyon (Cemil), Ayşenil Şamlıoğlu (Nebahat), Nilgün Belgün (Muazzez), Bilge Şen (Züleyha) ve Murat Karasu (Yaşar).


DÜĞÜM SALONU FİLMİNİN FRAGMANI

 
 “Düğüm Salonu”, 16 Mart’ta sinemalarda.



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