İrem Sak'tan ateşli öpücük

YAN SALONDA ESKİ SEVGİLİN EVLENİRSE?

DÜĞÜN GECESİ ESKİ SEVGİLİ ÖPÜLÜR MÜ?



DÜĞÜM SALONU FİLMİNİN FRAGMANI

Elif Bayram

Olaylı düğün komedisiİrem Sak düğün gecesi damatları mı karıştırdı?Tesadüfen yan yana iki salonda düğünleri gerçekleşen eski sevgililer Hülya (İrem Sak) ve Serkan (Şahin) bahçede karşılaşınca kendi düğünlerini unutuyor!Ayrıldıktan sonra ilk kez yan salonun gelini ve damadı olarak karşılaşan çift, eski günlerin anısına öpüşürse ne olur? Kimse görmezse birşey olmayabilir de, ya gören olduysa?Olaylı düğün gecesinin renkli kadrosu şöyle: Şahin Irmak (Serkan) , İrem Sak (Hülya) , Gonca Vuslateri (Buse) , Emre Karayel (Tarık), Onur Buldu (Oğuz), Duygu Yetiş (Nermin), Salih Kalyon (Cemil), Ayşenil Şamlıoğlu (Nebahat), Nilgün Belgün (Muazzez), Bilge Şen (Züleyha) ve Murat Karasu (Yaşar).“Düğüm Salonu”, 16 Mart’ta sinemalarda.