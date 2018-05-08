İrem Yaman Rusya’da sahne alacak

İREM YAMAN KİMDİR?

Erdinç Şahin

Olimpik milli tekvandocumuz, Rusya'nın Kazan şehrinde, 10-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olanŞampiyonası'na katılacak. 62 kiloda turnuvaya katılacak olan İrem Yaman, 11 Mayıs günü minderde yerini alacak.Tekvando ile 8 yaşında tanışan İrem Yaman (22), 2014 yılından beri uluslararası arenada mücadele etmektedir. 62 ve 57 kilolarında yarışan İrem, 2'si ümitlerde olmak üzere 3 kez Avrupa Şampiyonu olmuştur. 2015 yılında büyüklerde Dünya Şampiyonluğu yaşamıştır. Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen, her sıklette 12 seçilmiş sporcunun yarıştığı Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nde 57 kg.'de altın madalya kazanmıştır. 2018 yılı itibariyle, Dünya Tekvando Federasyonu'nun kadınlar 62 kg sıralamasında 1. sırada yer almaktadır.