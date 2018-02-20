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Irina Shayk Mert Alaş'ın doğum gününü kutladı (Pastadan Kate Moss çıktı)

Sosyal medya hesabından Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın doğum gününü kutlayan dünyaca ünlü top model Irina Shayk, "Benim komik ve zeki Türk kardeşim" notunu düştü

20 Şubat 2018, Salı 17:08
Irina Shayk Mert Alaş'ın doğum gününü kutladı (Pastadan Kate Moss çıktı)
Dünyaca ünlü top model Irina Shayk, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın doğum gününü sosyal medya hesabı Instagram'dan kutladı.

Mert Alaş ile çekilen pozlarını Instagram'da paylaşan Irina Shayk, "Bir başka bedende kendi ikizinizi bulduğunuz zaman... Benim komik ve zeki Türk kardeşim... Bütün bu muhteşem hatıralar seninle birlikte" notunu düştü.



Irina Shayk; Mert Alaş için çırılçıplak...Irina Shayk; Mert Alaş için çırılçıplak...

Mert Alaş'ın bir de eski halini görünMert Alaş'ın bir de eski halini görün



DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE KATE MOSS SÜRPRİZİ!

Kariyerini Amerika ve İngiltere'de sürdüren ve Irina Shayk gibi tanınan modellerin yakın arkadaşı olan fotoğrafçı Mert Alaş'a doğum gününde bir sürpriz yapıldı.

47 yaşına giren Mert Alaş için bir doğum günü partisi düzenlendi. Doğum günü partisinde, pastadan İngiliz model Kate Moss çıktı.

Kate Moss'un "Happy Birthday" şarkısıyla Mert Alaş'ın doğum gününü kutladığı görüldü.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:





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