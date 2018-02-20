Irina Shayk Mert Alaş'ın doğum gününü kutladı (Pastadan Kate Moss çıktı)

Dünyaca ünlü top model Irina Shayk
, Türk fotoğrafçı Mert Alaş
'ın doğum gününü sosyal medya hesabı Instagram
'dan kutladı.
Mert Alaş
ile çekilen pozlarını Instagram'da paylaşan Irina Shayk
, "Bir başka bedende kendi ikizinizi bulduğunuz zaman... Benim komik ve zeki Türk kardeşim... Bütün bu muhteşem hatıralar seninle birlikte" notunu düştü.
Irina Shayk; Mert Alaş için çırılçıplak...
Mert Alaş'ın bir de eski halini görün
DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE KATE MOSS SÜRPRİZİ!
Kariyerini Amerika ve İngiltere'de sürdüren ve Irina Shayk
gibi tanınan modellerin yakın arkadaşı olan fotoğrafçı Mert Alaş
'a doğum gününde bir sürpriz yapıldı.
47 yaşına giren Mert Alaş
için bir doğum günü partisi düzenlendi. Doğum günü partisinde, pastadan İngiliz model Kate Moss
çıktı.
Kate Moss
'un "Happy Birthday" şarkısıyla Mert Alaş
'ın doğum gününü kutladığı görüldü.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Çiğdem Saltık