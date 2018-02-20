Irina Shayk Mert Alaş'ın doğum gününü kutladı (Pastadan Kate Moss çıktı)

Irina Shayk; Mert Alaş için çırılçıplak...

Mert Alaş'ın bir de eski halini görün

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE KATE MOSS SÜRPRİZİ!

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

Çiğdem Saltık

Dünyaca ünlü top model'ın doğum gününü sosyal medya hesabı'dan kutladı.ile çekilen pozlarını Instagram'da paylaşan, "Bir başka bedende kendi ikizinizi bulduğunuz zaman... Benim komik ve zeki Türk kardeşim... Bütün bu muhteşem hatıralar seninle birlikte" notunu düştü.Kariyerini Amerika ve İngiltere'de sürdüren vegibi tanınan modellerin yakın arkadaşı olan fotoğrafçı'a doğum gününde bir sürpriz yapıldı.47 yaşına gireniçin bir doğum günü partisi düzenlendi. Doğum günü partisinde, pastadançıktı.'un "Happy Birthday" şarkısıyla'ın doğum gününü kutladığı görüldü.