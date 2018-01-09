Irkçılıkla suçlanan giyim devi H&M'den geri adım

'BİZ H&M ÇALIŞANLARI OLARAK BUNA SADECE KATILABİLİRİZ'

'FOTOĞRAFA BAKTIĞIMDA GENÇ BİR KRAL GÖRÜYORUM'

H&M YALNIZ DEĞİL

Nazlı Erdol

Giyim deviyaptığı son açıklamada tepkilere neden olan söz konusu fotoğrafın internet sitesinden kaldırıldığını hatırlattı ve şimdi de ürünü satıştan geri çektiklerini duyurdu.Şirket'dan yaptığı açıklamada "Birçok kişiningiyen çocuğun fotoğrafından rahatsız olduğunu biliyoruz. Bizçalışanları buna sadece katılabiliriz. Bu fotoğraf çekildiği ve basıldığı için üzgünüz. Bu nedenle kanallarımızdan sadece fotoğrafı kaldırmadık, ürünü de satıştan çektik. Bu tarz olayların tekrar yaşanmasını önlemek için neler olduğunu soruşturacağız" dendi.kelimesi dünyanın pek çok yerinde ırkçılar tarafından siyahlara hakaret etmek için kullanılıyor.Üzerinde 'Ormanın en havalı maymunu' yazan sweatshirt giyen siyah çocuk mankenin şirketin internet sitesinde kullanılmasına son tepkioyuncusu'den geldi.Ünlü basketbolcuhesabındaki paylaşımda söz konusu fotoğrafı montajlayıp çocuk mankene bir kral tacı giydirdi ve üzerine de 'Dünya'nın Kralı' diye yazdı.James "H&M hepimizi yanlış anladın. Bunu amaçlamıyoruz. Ciddiyim. Ben bu fotoğrafa baktığımda genç bir kral görüyorum. Dünya'nın efendisi, asla inkar edilemez, dokunulmaz bir güç. Biz Afrikalı Ameirkalılar her zaman engelleri aşmak, insanlara yanıldıklarını kanıtlamak ve bunun için de sıkı çalışmak zorundayız. Ama tahmin edin bakalım, biz bunu severiz çünkü yolun sonundaki kazanımlar çok güzeldir" ifadelerini kullandı.Son yıllarda adı benzer skandallarla gündeme gelen tek firma H&M değil. Geçen sene ekimde bir reklamında üstünü çıkaran siyah kadının beyaz bir kadına dönüşmesi nedeniyle cilt bakımı markasıırkçılıkla suçlanmış ve özür dilemek zorunda kalmıştı.merkezli giyim firmasıda 2014 yılında üzerinde Naziler'in Yahudiler'e taktığı sarı Davut yıldızını andıran bir figürün bulunduğu çizgili pijamalarını sert tepkilerin ardından geri çekmişti.