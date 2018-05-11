Iron Man'ın 325 bin dolarlık zırhı çalındı
İlk filmde kullanılan Iron Man'ın orijinal zırhı Los Angeles'ta bir depodan çalındı. Polis kostümün peşinde...
Los Angeles’ta bir depoda tutulan orijinal Demir Adam zırhının salı günü kaybolduğu polise bildirildi ancak çalınma tarihi bundan daha önceye dayanıyor. Çünkü depo sahipleri verdikleri ifadede kostümü en son şubat ayında gördüklerini söyledi. Kostüm, şubat ve nisan aylarında herhangi bir tarihte çalınmış olabilir.
Hollywood filmlerinde hatırlanmaya değer eşyalar doğru satıcılara çok büyük paralara satılabiliyor. Örneğin, meşhur Star Trek filmlerinde kullanılan Kirk’in kaptan koltuğu açık arttırmada 265 bin dolara satılmıştı. Star Wars serisinin çekiminde kullanılan X-Wing maketi ise 160 bin dolara alıcı bulmuştu.