İş adamına oğlundan kanlı pusu

Mersin’de iş adamı Mahmut Alaca, evinin önünde oğlu E.A.'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti

05 Mart 2018, Pazartesi 23:25
İş adamına oğlundan kanlı pusu
Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi’ndeki Marina Sitesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, evinden çıkıp arabasına doğru yönelen Mahmut Alaca, bu sırada ticari taksi ile evin önüne gelen oğlu E.A.'nın tabancalı saldırısına uğradı. Alaca, oğlunun tabancasından çıkan mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, E.A. ise olay yerinden kaçtı.

KATİL ZANLISI ARANIYOR


Çevedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Alaca'nın öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Alaca'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Alaca'nın, Mersin Sanayici ve İş adamları Derneği'nin geçmiş dönem yönetiminde yer aldığı öğrenildi.

Babasının katil zanlısı olarak aranan E.A.'yı yakalamak için harekete geçin polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)


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