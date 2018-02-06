İş adamının makatından 144 bin euro çıktı

DOKTORLAR POLİSE HABER VERDİ

PARAYI CEZAYİR’DEN ÇIKARMAK SORUN

Erdinç Şahin

’de kuyumcu dükkanı işleten 67 yaşındakijelatinlere sardığı 288 adet 500 ve iki adet 100 euro'yu, ülkesinde bir doktorun yardımıyla makatına yerleştirdi.Mennaoui, bu şekilde uçağa binerek’a geldi. Polislere yakalanmadan havalimanından çıkan Cezayir’li kuyumcu Fatih’te bir otele yerleşti. Makatına sakladığı binlerce euroyu çıkarmaya çalışan kuyumcu Mennaoui, başarılı olamadı. Bir süre sonra rahatsızlanan Mennaoui, özel bir hastaneye gitti.Doktorların yaptığı incelemede makatında rulo halinde cisimler fark edilen Mennaoui, hemen ameliyata alındı. Operasyonla hastanın vücudundaki ruloları çıkaran doktorlar, binlerce Euro'yu görünce hemen polise haber verdi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan kuyumcu, emniyette verdiği ifadede paralarla altın alıp ülkesine döneceğini söyledi. Mennaoui ifadesinin devamında “Ülkem Cezayir’de altın ve tekstil işleri ile uğraşmaktayım. Ülkemde kuyumcu dükkanım var. Ben Türkiye’ye sık gider gelirim. Türkiye’ye her geldiğimde yaklaşık 50 bin Euro para getiririm. Bu parayla Türkiye’de altın ve tekstil ürünleri alırım. Bu sefer yüksek miktarda altın almak istedim” dedi.Salah Mennaoui, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği Salah Mennaoui’nin vücudundan çıkan paralara el koydu. Serbest bırakılan Mennaoui ise ülkesine döndü.Cezayir havalimanlarında 7 bin 500 Euro üzerindeki miktarlarda bildirim yapılma zorunluluğu var. Bildirim yapılırken de paranın kaynağı veya banka dekontu gösterilmesi zorunluluğu bulunuyor. Avukat Ali Asğar Tezel “Türkiye’de yapılan son değişikliklerle, yurtdışından döviz getirildiğinde bildirim zorunluluğu kaldırıldı. Cezayir’den para getiren kişi kendi ülkesinden parayı çıkarmak için bu yöntemi kullanmıştır. Türkiye’de gözaltına alınma nedeni de parayı vücuduna yerleştirmesidir. Çünkü şüpheli bir şekilde parayı ülkeye sokmuştur. İfade alınıp serbest bırakılmasının nedeni budur. Parayı normal yollarla getirseydi Türkiye’de bir sıkıntıyla karşılaşmazdı” dedi.