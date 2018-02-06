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İş adamının makatından 144 bin euro çıktı

Cezayir’de kuyumculuk yapan Salah Mennaoui, 144 bin euro'yu rulo halinde makatına yerleştirdi. Altın almak için İstanbul’a gelen kuyumcu, parayı çıkaramayınca hastaneye gitti. Ameliyatla çıkarılan paraya polis el koydu.

06 Şubat 2018, Salı 15:41
İş adamının makatından 144 bin euro çıktı
Cezayir’de kuyumcu dükkanı işleten 67 yaşındaki Salah Mennaoui, jelatinlere sardığı 288 adet 500 ve iki adet 100 euro'yu, ülkesinde bir doktorun yardımıyla makatına yerleştirdi.

Mennaoui, bu şekilde uçağa binerek İstanbul’a geldi. Polislere yakalanmadan havalimanından çıkan Cezayir’li kuyumcu Fatih’te bir otele yerleşti. Makatına sakladığı binlerce euroyu çıkarmaya çalışan kuyumcu Mennaoui, başarılı olamadı. Bir süre sonra rahatsızlanan Mennaoui, özel bir hastaneye gitti.
 

DOKTORLAR POLİSE HABER VERDİ


Doktorların yaptığı incelemede makatında rulo halinde cisimler fark edilen Mennaoui, hemen ameliyata alındı. Operasyonla hastanın vücudundaki ruloları çıkaran doktorlar, binlerce Euro'yu görünce hemen polise haber verdi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan kuyumcu Salah Mennaoui, emniyette verdiği ifadede paralarla altın alıp ülkesine döneceğini söyledi. Mennaoui ifadesinin devamında “Ülkem Cezayir’de altın ve tekstil işleri ile uğraşmaktayım. Ülkemde kuyumcu dükkanım var. Ben Türkiye’ye sık gider gelirim. Türkiye’ye her geldiğimde yaklaşık 50 bin Euro para getiririm. Bu parayla Türkiye’de altın ve tekstil ürünleri alırım. Bu sefer yüksek miktarda altın almak istedim” dedi. 

Salah Mennaoui, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği Salah Mennaoui’nin vücudundan çıkan paralara el koydu. Serbest bırakılan Mennaoui ise ülkesine döndü.
 

 PARAYI CEZAYİR’DEN ÇIKARMAK SORUN


Cezayir havalimanlarında 7 bin 500 Euro üzerindeki miktarlarda bildirim yapılma zorunluluğu var. Bildirim yapılırken de paranın kaynağı veya banka dekontu gösterilmesi zorunluluğu bulunuyor. Avukat Ali Asğar Tezel “Türkiye’de yapılan son değişikliklerle, yurtdışından döviz getirildiğinde bildirim zorunluluğu kaldırıldı. Cezayir’den para getiren kişi kendi ülkesinden parayı çıkarmak için bu yöntemi kullanmıştır. Türkiye’de gözaltına alınma nedeni de parayı vücuduna yerleştirmesidir. Çünkü şüpheli bir şekilde parayı ülkeye sokmuştur. İfade alınıp serbest bırakılmasının nedeni budur. Parayı normal yollarla getirseydi Türkiye’de bir sıkıntıyla karşılaşmazdı” dedi.

Hürriyet


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