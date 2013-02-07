İş kurumundan genç kıza: Genelevde çalış

Almanya'nın Augsburg kentinde iş hayatına daha yeni atılan 19 yaşındaki bir genç kız, bu konuda kendisine yardımcı olmaları için İş ve İşçi Bulma Kurumu'na başvurdu.

"Augsburger Allgemeine" gazetesinin haberine göre, aşçılık ve garsonluk alanında meslek eğitimi alan 19 yaşındaki kadın geçtiğimiz yıl Kasım ayından bu yana iş arıyordu.

İş ve İşçi Bulma Kurumu geçtiğimiz Cumartesi günü bir mektup yazarak, genç kadına iş teklifinde bulundu. Ancak teklif edilen iş, 19 yaşındaki genç kızın annesini şoke etti.

İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan gelen mektupta, Augsburg kentindeki "Colosseum FKK-Club" adlı genelevde garson olarak çalışması öneriliyordu. Teklifte haftada 42 saat çalışılacağı, işverenin daha çok gece ve hafta sonu çalışılmasını talep ettiği belirtiliyordu.

Gazetenin haberine göre, 19 yaşındaki genç kızın annesi yapılan iş teklifine tepki gösterince İş ve İşçi Bulma Kurumu, "hata olmuş" diyerek özür diledi.

Konuyla ilgili "Augsburger Allgemeine" gazetesine açıklama yapan kentin İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürü Roland Fürst, arkadaşlarının bir hata yaptığını belirterek özür diledi.

Fürst, "Genelev gibi iş kollarında yapılan tekliflerde, çalışana böyle bir işte çalışıp çalışmak istemediği açıkça sorulur. İş arayan kişinin olumlu yanıt vermesi halinde böyle bir teklif yapılır. Memurumuz burada prosedürde bir hata yaptığı için özür diliyoruz. Memur görüşme yapmadan mektup göndererek hata yapmış" dedi.

ntvmsnbc