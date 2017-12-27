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İş Mahkemeleri'nde dava açmak için son 3 gün

İşçi, 1 Ocak’tan itibaren işverenle yaşadığı uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya gidecek. İşverenden umudunu kesip ilave prosedürle karşılaşmak istemeyenler ise 3 gün içinde İş Mahkemeleri’nde dava açabilir...

İş Mahkemeleri'nde dava açmak için son 3 gün
Bilal Emin Turan

İşçi-patron uyuşmazlığında çözüm için yeni bir döneme giriliyor. 1 Ocak itibarıyla kıdem, ihbar, izin, mesai, ücret gibi alacaklarla ilgili olarak önce arabulucuya gidilecek. Bu uygulamayı düzenleyen ‘7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’ Meclis’te kabul edilerek yasalaşmış ve 25 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.


ÜMİT YOKSA...


Arabuluculuk işçipatron uyuşmazlığının kısa sürede çözülmesini sağlayacak. Ancak, 2017 ve öncesine ait işçilik, tazminat alacakları konusunda patrondan ümidini kesenlerin dava için 3 günü kaldı. Bir başka ifadeyle, patronla masaya otursanız dahi anlaşamayacağınız ve eninde sonunda yargıya gideceğiniz bir durum varsa elinizi çabuk tutun, boş yere 3-4 ay kaybetmeyin.


'İŞÇİYİ YIPRATIYOR'


İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Dr. Sadettin Orhan da bu konuda uyardı: “İşveren alacağı ödememe niyetini ortaya koymuşsa, hileli iflaslarla şirketin içini boşaltmışsa arabuluculuk görüşmesinden bir sonuç çıkmayacağı aşikar. Arabuluculuk tutanağı imzalansa da alacak icrayla tahsil edilemeyecek ve yine dava açılacak. Bu, işçiyi yıpratan bir süreç.”


MERAK EDİLENLER


● Arabulucu kimdir?

Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve arabulucular siciline kayıtlı kişidir.

● Arabulucuya gitmeden dava açılabilecek durumlar neler?

İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat, itiraz davalarında arabulucuya başvurma şartı yok. Sigortasız çalıştırılanlar da başvuru yapmadan hizmet tespit davası açabilecek.

● Arabulucuyu kim belirleyecek?

İşçi ile işveren uyuşmazlığına dair arabulucu görevlendirmesini adliyelerdeki arabuluculuk büroları yapacak. Taraflar anlaşarak arabulucu tayin edebilecek. Bir taraf, diğer tarafın belirlediği arabulucuyu kabul etmek zorunda değil.


GELMEYEN MALİYETE KATLANIR


● Başvuru ne kadar sürede sonuçlandıracak?

En geç üç hafta içerisinde sonuçlandıracak. Ama zorunlu hallerde bu süre en fazla bir hafta daha uzatılacak.

● Arabulucuk toplantısına katılmazsam ne olur?

Taraflardan birisi, geçerli bir mazeret göstermeden ilk toplantıya katılmazsa, bu durum tutanağa bağlanarak arabuluculuk faaliyeti sona erecek. Bu durumda yargılama süreci sonrasında, toplantıya katılmayan haklı çıksa dahi yargılama giderinin tamamını ödeyecek.

● Anlaşma sağlanması durumunda ne olacak?

Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları halinde, tutanak imzalanacak. İşçi veya işveren, arabulucu vasıtasıyla anlaşmaya varılan konuda dava açamayacak.

● Kim, ne kadar ödeyecek?

Arabuluculuk ücretini işçi ve işveren eşit olarak paylaşacak. İşveren ücretin tamamını ödeyebilecek. Arabuluculuk ücreti 120 liradan başlamak üzere, arabuluculuk faaliyetinin süresine bağlı olarak değişecek.
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