İş makinesi içme suyu borusunu patlattı yollar göle döndü

Karaköprü ilçesinde özel bir firma tarafından yapımı sürdürülen köprülü kavşakta kepçe operatörü iddiaya göre kazara mahallenin ana içme hattı borusunu deldi. Borudan akan sular kısa sürede yolları göle çevirdi. Trafikte ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar ise yolun karşısına geçemedi.

Göle dönen yoldaki suyu fırsat bilen çocuklar ise içine girerek eğlendi. ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, patlayan boruya giden suyu keserek çalışma başlattı.

İHA