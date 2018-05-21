İş makinesinin üzerinden geçtiği engelli hayatını kaybetti
Düzce'de yolda çalışma yapan iş makinesinin üzerinden geçtiği engelli, yaşamını yitirdi
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda refüj temizliği yapan Engin G.'nin idaresindeki iş makinesi, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde geri manevra yaptığı esnada karşı şeride geçmek isteyen İdris Sakalsız'ın (43) üzerinden geçti.
Çevredeki vatandaşlar ve işçiler, Sakalsız'ın hayatını kaybettiğini düşünerek çöp poşeti ile üzerini örttü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sakalsız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde önlem alan ekipler, iş makinesi operatörünü ifadesini almak üzere karakola götürdü.
AA