İş Sağlığı Güvenliği (İSG) sınav sonuçları açıklandı (İSG sınav sonucu sorgulama sayfası)

16 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İ
ş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın sonuçları açıklandı.
İSG 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
İSG SINAV SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr
internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Sonuç bilgisinde doğru-yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecek.
2017 İSG 2. DÖNEM SORU VE CEVAPLARI
İSG soru ve cevapları yayımlandı. 16 Aralık'ta gerçekleştirilen İSG sınavına katılan adaylar, sınavın soru ve cevaplarına https://ais.osym.gov.tr
adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecek.
İLK DÖNEM SINAVDA NE OLDU?
B sınıfı iş güvenliği uzmanı sınavına başvuran aday sayısı 4.542, sınava giren 4.365 kişi. Sınava girmeyen kişi sayısı 177 olarak açıklandı. Sınavı geçersiz olanların sayısı 7. Toplam 50 soru soruldu. Ortalama puan 50 üzerinden 33,828 oldu.
C sınıfı iş güvenliği uzmanı sınavına başvuran aday sayısı 23.674, sınava giren 21.589 kişi oldu. Sınavın ortalama puanı 30,896.
A sınıfı iş güvenliği uzmanı sınavına başvuran aday sayısı 2 kişi oldu. 2 kişi sınava girdi. 50 soruda ortalama 32,500 oldu.
Senim Tanay