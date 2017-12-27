Moda Güzellik & Bakım Anne & Çocuk Kadın Sağlığı Beslenme & Diyet Yemek Aşk & İlişkiler Ev-Dekorasyon Alışveriş Astroloji

SON DAKİKA

İş yaşamının temposundan ve stresinden uzaklaşın

İş yaşamının temposundan ve stresinden uzak, evde geçirilecek konforlu zamanların değeri giderek önem kazanıyor

İş yaşamının temposundan ve stresinden uzaklaşın
Televizyon başında çokça vakit geçirenler için ideal bir alternatif olan Buka Sofa’nın golf sopasından esinlenerek tasarladığı Golf koltuk, değişebilen onlarca kılıfı arasından turuncu kılıf rengiyle dinamik bir görüntü yakalarken, daha yumuşak tonlardaki kılıf renkleriyle sakinliği ve konforu yaşam alanlarınıza taşıyor. Yaslanma alanı özel yastıkla desteklenen Golf; metal ayakları sayesinde 360 derece dönebilirken, özgürce seçimlerin yapıldığı tek kişilik televizyon keyfi yaratıyor.


Modern bir tarz yaratıyor


Buka Sofa Uno koltuk, hem tasarımı hem de kılıfıyla tüm mekanlarda modern ve şehirli bir stil yaratıyor. Buka Sofa’nın modadaki modernlik ve zamansızlık kavramlarından yola çıkarak tasarladığı Uno; geometrik deseni ve safir rengi kılıfıyla zevkli bir tasarım sunuyor. Abartıdan uzak şekil ve desenlerin hâkim olduğu geometri trendini evlerine taşımak isteyenler için Uno yeni sezonda iyi bir alternatif olacak.



 
Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı satışlarından sekiz milyon dolar bekleniyor

Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı satışlarından sekiz milyon dolar bekleniyor
Bebeğinizin hijyeni için sağlıklı ürünler kullanın

Bebeğinizin hijyeni için sağlıklı ürünler kullanın
Evinizi ve sofranızı yılbaşına hazırlayın

Evinizi ve sofranızı yılbaşına hazırlayın
Saat tutkunlarına yılbaşı için en görkemli hediye

Saat tutkunlarına yılbaşı için en görkemli hediye
Yılbaşının en göz alıcı koleksiyonu

Yılbaşının en göz alıcı koleksiyonu
Favori’nin yeni koleksiyonu Inside sizi de büyüleyecek!

Favori’nin yeni koleksiyonu Inside sizi de büyüleyecek!

Oyuncaklar bebeklerin sağlıklı gelişimlerine destek oluyor

Oyuncaklar bebeklerin sağlıklı gelişimlerine destek oluyor
Yeni yılda ışıldayacaksınız

Yeni yılda ışıldayacaksınız
Yeni yılın coşkusunu hisset!

Yeni yılın coşkusunu hisset!
Yeni yıl partisinde saçlarınla büyüle

Yeni yıl partisinde saçlarınla büyüle
Daha renkli ve daha lezzetli sofralar!

Daha renkli ve daha lezzetli sofralar!