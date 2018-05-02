İş yeri gözleri önünde küle döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, hediyelik eşya ve bahçe süsleri satan bir iş yerinde yangın çıktı. Ekmek teknesi küle dönen iş yeri sahibi ise gözyaşlarını tutamadı

İş yeri gözleri önünde küle döndü
Yalıkavak - Ortakent yolu üzerinde bulunan bahçe süsleri ve hediyelik eşya satan iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Bir anda alev topuna dönen iş yeri kısa sürede küle döndü. Muğla Büyükşehir itfaiyesi alev topuna dönen iş yerine müdahale etmekte güçlük çekti. 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu güçlükle söndürüldü. 

112 Acil servis ekipleri ise olumsuz bir durum yaşanmaması için bölgede hazır bekledi. Takviye olarak beton mikserleri ile getirilen sularda iş yerini söndürmek için kullanıldı. Yangından dolayı Yalıkavak - Ortakent yolunda ise trafik polis ekiplerince kontrollü bir şekilde sağlandı. 
 

EKMEK TEKNESİ KÜLE DÖNDÜ


İş yeri sahibi ise gözü önünde yanan ekmek teknesini göz yaşları içerisinde izledi. Öfkeden deliye dönen iş yeri sahibi ve ailesi yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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