İş yerinde Hint keneviri yetiştiren kuaföre gözaltı

EVİNDE DE BULUNDU

Erdinç Şahin

ekipleri,bulunan kadın kuaföründe uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi. İş yerindeki bir odada özel düzenek kurularak saksılarda Hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı.Gözaltına alınan işyeri sahibi D.T.'nin evinde yapılan aramada da satışa hazır, bir miktar esrar bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.T., tutuklandı.