İş yerindeki ketçap kovalarından uyuşturucu çıktı



UYUŞTURUCUYU KETÇAPLA KAMUFLE ETMİŞLER

Can Hakman

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,ilçesinden temin edilen uyuşturucunun bazı batı illerine sevk edileceği bilgisine ulaştı.karayolunda kent girişinde durdurulan tırda yapılan aramalarda çuvalların içinde 288 kilogram esrar bulundu.Şüphelilerin, narkotik polisinin hassas burunlu köpeklerle arama yapması halinde uyuşturucunun tespit edilememesi için kent merkezinde tıra hayvan yüklemeyi planladığı öğrenildi.Öte yandan ekipler, şehir merkezinde bir iş yerine düzenledikleri operasyonda ise hassas burunlu köpeklerle yaptıkları aramalarda kovaların içinde 340 kilogram esrar ele geçirdi. Kovalardaki esrarın, naylon poşete konulduktan sonra üstlerine ketçap sürülerek kamufle edildiği görüldü.Her iki operasyonda gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.AA