İş yerindeki ketçap kovalarından uyuşturucu çıktı

Diyarbakır'da, bir kısmı bazı batı illerine sevk edilen, bir bölümü de iş yerinde ketçap kovalarına gizlenmiş 628 kilogram esrar ele geçirildi

23 Şubat 2018, Cuma 08:15
İş yerindeki ketçap kovalarından uyuşturucu çıktı
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lice ilçesinden temin edilen uyuşturucunun bazı batı illerine sevk edileceği bilgisine ulaştı.

Diyarbakır-Silvan karayolunda kent girişinde durdurulan tırda yapılan aramalarda çuvalların içinde 288 kilogram esrar bulundu.

Şüphelilerin, narkotik polisinin hassas burunlu köpeklerle arama yapması halinde uyuşturucunun tespit edilememesi için kent merkezinde tıra hayvan yüklemeyi planladığı öğrenildi.


UYUŞTURUCUYU KETÇAPLA KAMUFLE ETMİŞLER


Öte yandan ekipler, şehir merkezinde bir iş yerine düzenledikleri operasyonda ise hassas burunlu köpeklerle yaptıkları aramalarda kovaların içinde 340 kilogram esrar ele geçirdi. Kovalardaki esrarın, naylon poşete konulduktan sonra üstlerine ketçap sürülerek kamufle edildiği görüldü.

Her iki operasyonda gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA


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