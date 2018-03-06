İşadamı Mahmut Alaca kimdir, nasıl öldürüldü?

Büşra Kamış

Mersinli işadamı Mahmut Alaca dün akşam saatlerinde evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Polisin incelemelerinina ardından Mahmut Alaca'nın katili oğlu çıktı. Pekimerkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesindeki Marina Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinden çıkıp arabasına doğru yönelen Mahmut Alaca, bu sırada ticari taksi ile evin önüne gelen oğlu E.Alaca’nın tabancalı saldırısına uğradı. Alaca, oğlunun tabancasından çıkan mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, E.Alaca ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Alaca’nın öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Alaca’nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Alaca’nın, Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği’nin geçmiş dönem yönetiminde yer aldığı öğrenildi.Mersin'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamının katil zanlısı oğlu yakalandı. Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Marina Sitesi'ndeki evinden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırıda öldürülen işadamını Mahmut Alaca'nın katil zanlısı oğlu E.A. yakalandı. Olaydan sonra yaya olarak kaçan zanlının Pozcu semti Tulumba durağı civarında olduğu bilgisini alan polis ekipleri, şüpheliyi kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.Mahmut Alaca hakkında detaylı bir bilgisine sahip değilken, iş adamının oğlu tarafından öldürüldüğü biliniyor. Alaca bir dönem Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği’nin geçmiş dönem yönetiminde yer aldı.