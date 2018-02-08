Isaiah Thomas Los Angeles'ta!



'TAKAS OLMAKTAN YORULDUM'

Haber Merkezi

NBA'de takas döneminin son gününde, sürpriz bir şekilde'a takas oldu.Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers arasındaki takasta Cavs, Lakers'tan Jordan Clarkson ve Larry Nance'i alırken karşılığında Isaiah Thomas, Channing Frye ve 2018 Draft ilk tur hakkını takas etti.Sezon başında Boston Celtics'ten Kyrie Irving ile takas edilen Thomas, 'Takas olmaktan yoruldum' açıklamasında bulunmuştu. Sezon başı Cavs'e katılan Isaiah Thomas, beklentilerin uzağında bir performans ortaya koymuştu