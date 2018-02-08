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Isaiah Thomas Los Angeles'ta!

Cleveland Cavaliers, Isaiah Thomas, Channing Frye ve 2018 Draft ilk tur hakkını Los Angeles Lakers'a verirken karşılığında Jordan Clarkson ve Larry Nance'i kadrosuna kattı

08 Şubat 2018, Perşembe 20:55
Isaiah Thomas Los Angeles'ta!
NBA'de takas döneminin son gününde Isaiah Thomas, sürpriz bir şekilde Los Angeles Lakers'a takas oldu.

Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers arasındaki takasta Cavs, Lakers'tan Jordan Clarkson ve Larry Nance'i alırken karşılığında Isaiah Thomas, Channing Frye ve 2018 Draft ilk tur hakkını takas etti.


'TAKAS OLMAKTAN YORULDUM'


Sezon başında Boston Celtics'ten Kyrie Irving ile takas edilen Thomas, 'Takas olmaktan yoruldum' açıklamasında bulunmuştu. Sezon başı Cavs'e katılan Isaiah Thomas, beklentilerin uzağında bir performans ortaya koymuştu


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