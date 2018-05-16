İşçi elbisesi giyip, daha önce çalıştığı baz istasyonlarını soydu

Konya'da, iş elbisesi giyip, daha önce çalıştığı 8 baz istasyonunun tanesi bin lira değerindeki akülerini çalan 32 yaşındaki Bünyamin Y., tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir yılda kent merkezinde bulunan baz istasyonlarındaki akü hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelerde, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, vatandaşların bigilisine başvuran polis, bordo renkli bir otomobilin olay yerinde dolaştığını tespit etti.

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Yaklaşık 500 işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyen polis ekipleri, plakasından otomobilin, daha önce baz istasyonlarında işçi olarak çalışan Bünyamin Y.'ye ait olduğunu saptadı. Baz istasyonlarında çalıştığı dönemde giydiği iş elbisesiyle 8 farklı baz istasyonunda hırsızlık yaptığı tespit edilen Bünyamin Y., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda Y., tanesi bin lira olan 8 aküyü, daha ucuza sattığını söyledi. Ekonomik sıkıntılar yaşadığını, ev kirasını ve kredi kartı borcunu ödeyemediğii için aküleri çaldığını ileri süren Bünyamin Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.