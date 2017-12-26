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İşçi ile işveren 'asgari ücret desteği'nde mutabık!

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda,  işçileri temsil eden Türk-İş ile işverenleri temsil eden Türkiye İşveren  Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda  da devam etmesini istiyor

İşçi ile işveren 'asgari ücret desteği'nde mutabık!
Doğrudan 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret  görüşmelerinde son haftaya girilirken, çalışanlar ücretlerine yapılacak zammın  miktarını merakla beklemeye başladı.

Türk-İş'in net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifini "çok yüksek" bulan  TİSK, gerekçe olarak hükümetin 100 liralık asgari ücret desteğini yeni yılda  kendilerine vermemesini gösterdi.

İşverenlerin, söz konusu desteğin kesilmesinin ücret maliyetlerini  yüzde 6 arttıracağı yönündeki iddiaları, 100 liralık bu desteği ücret  pazarlığının odak noktasına oturttu.

Gelinen noktada, hem Türk-İş hem de TİSK asgari ücrete yapılacak zam  miktarını etkileme niteliğine sahip desteğin yeni yılda da devam etmesini  istiyor.

TİSK asgari ücret desteğinin tüm iş yerlerine verilmesini talep  ederken, Türk-İş sadece sendikal örgütlülüğün olduğu iş yerlerine bu desteğin  sağlanmasından yana tutum sergiliyor.
 

"ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ KAZANILMIŞ BİR HAK OLARAK GÖRÜLÜYOR"


Çalışma Hayatı Uzmanı Namık Tan, asgari ücret desteğinin ilk 2016 yılında uygulanmaya başladığını belirterek, bu  desteğin verilmesinin temel nedeninin 2015 yılında bin lira olan asgari ücretin  2016 yılında bin 300 liraya yükseltilmesi olduğunu söyledi.

Söz konusu desteğin işverenlerin ücret maliyetini önemli ölçüde  düşürdüğüne dikkati çeken Namık Tan, şöyle konuştu.

"Bugün işverene maliyeti 2 bin 88 lira olan asgari ücrette 100 liralık  destek önemli bir rakam. Bu desteğin varlığı, son iki yılda asgari ücret  pazarlıklarını da etkiliyor. Gerek işçi gerek işveren kesimi asgari ücret  desteğinin, yeni asgari ücret rakamını belirleme özelliğinin farkında olduğu için  bu desteğin devamını istiyor. Dolayısıyla asgari ücret desteğinin devam etmesi  demek, asgari ücrete yeni yılda daha fazla zam yapılması demek. Bugün asgari  ücret desteği kazanılmış bir hak olarak görülüyor. Bu desteğin verilmemesi demek  asgari ücrete şimdiden düşük zam yapılacağı anlamına gelir."

İki yıldır uygulanan asgari ücret desteğiyle ilgili olarak Maliye  Bakanı Naci Ağbal, 24 Kasım'da "2018 yılı bütçemizde 1 Ocak 2018'den sonraki  dönemlerle ilgili bir asgari ücret desteği öngörümüz yok." açıklamasında  bulunmuştu.
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