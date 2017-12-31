İşçi ve esnafın yenilik yılı (2018'de çalışma hayatında neler değişecek?)

OTOMATİK BES

VERGİ İNDİRİMİ

MESLEĞİ GİZLEYEN CEZA ALACAK

780 LİRA DESTEK

12 BİN LİRA MAAŞ

KADROYA GEÇİŞ

ENGELLİYE HİBE

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Senim Tanay

1 Ocak itibarıyla işçi ve işveren arasındaki kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai gibi anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk sistemi devreye girecek. Taraflar arabulucuya gitmeden dava açamayacak. Arabulucular anlaşmazlığı en geç 3 hafta içinde sonuçlandıracak. Yıllarca mahkeme sonucu beklemeye gerek kalmayacak.Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), KOBİ, küçük esnaf ve belediye çalışanları için de devreye girecek. BES’e otomatik katılım 1 Ocak’ta 50-99 arası çalışanı olan iş yerleri ile mahalli idareler ve KİT çalışanları için de geçerli olacak. Brüt maaşın yüzde 3’ü oranında kesinti olacak.Vergi mükellefi olup, düzenli bir şekilde ödemesini yapanlar için yüzde 5 indirim fırsatı yolu 2018 ile birlikte açılacak. Mükelleflerden, geriye dönük 2 yıl içerisinde düzenli beyannamesini veren, vergisini yatıranlar yararlanacak.Meslek kodu zorunluluğu nedeniyle, işveren herkesi yaptığı işiyle bildirecek. Yanlış beyana ceza gelecek. Artık mühendis, asgari ücretli işçi gibi gösterilemeyecek.Hükümet, istihdam seferberliği kapsamında mevcut işçilere ek alınan, her bir işçi için sigorta prim desteği sağlıyordu. Bunun için işe alınan kişinin 3 ay işsiz ve İşkur kaydının olması yeterliydi. Aynı destek 2018 itibarıyla devam edecek ve küçük-büyük tüm işletmelere yeni işçi için 780 lira civarında destek sağlanacak.3 ve daha az çalışanı olan işyerleri eğer yeni bir işçi alırsa bu işçinin tüm maaş ve primleri, 6 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak. Bu uygulama da 1 Ocak 2018 itibarıyla başlayacak. Yeni asgari ücrete göre bu destek en az 12 bin 174 lira olacak.900 bin taşeron işçi kadroya geçerken, 4C’liler 4B’li olacak, mevsimlik işçilerin çalışma süreleri 4 ay uzayacak. 90 gün içinde tüm bu işlemler bitecek. Ayrıca kamuya 110 bin yeni memur alınacak. 5 bin engelli kamu kurumlarında göreve başlayacak.Yeni yıldan itibaren iş kuracak engelliye İşkur aracılığıyla 50 bin liraya kadar hibe verilecek. İşbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarına katılanlara, 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği verilecek.