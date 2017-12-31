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İşçi ve esnafın yenilik yılı (2018'de çalışma hayatında neler değişecek?)

2018’de 7’den 70’e herkesin hayatında önemli değişiklikler olacak. Bunların çoğu çalışma hayatıyla ilgili. Zorunlu arabuluculuk, istihdam teşvikleri, taşerona kadro ise başta gelen konular. İşte 2018 model yenilikler...

31 Aralık 2017, Pazar 10:34
İşçi ve esnafın yenilik yılı (2018'de çalışma hayatında neler değişecek?)
1 Ocak itibarıyla işçi ve işveren arasındaki kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai gibi anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk sistemi devreye girecek. Taraflar arabulucuya gitmeden dava açamayacak. Arabulucular anlaşmazlığı en geç 3 hafta içinde sonuçlandıracak. Yıllarca mahkeme sonucu beklemeye gerek kalmayacak.

OTOMATİK BES

Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), KOBİ, küçük esnaf ve belediye çalışanları için de devreye girecek. BES’e otomatik katılım 1 Ocak’ta 50-99 arası çalışanı olan iş yerleri ile mahalli idareler ve KİT çalışanları için de geçerli olacak. Brüt maaşın yüzde 3’ü oranında kesinti olacak.

VERGİ İNDİRİMİ

Vergi mükellefi olup, düzenli bir şekilde ödemesini yapanlar için yüzde 5 indirim fırsatı yolu 2018 ile birlikte açılacak. Mükelleflerden, geriye dönük 2 yıl içerisinde düzenli beyannamesini veren, vergisini yatıranlar yararlanacak.

MESLEĞİ GİZLEYEN CEZA ALACAK

Meslek kodu zorunluluğu nedeniyle, işveren herkesi yaptığı işiyle bildirecek. Yanlış beyana ceza gelecek. Artık mühendis, asgari ücretli işçi gibi gösterilemeyecek.

780 LİRA DESTEK

Hükümet, istihdam seferberliği kapsamında mevcut işçilere ek alınan, her bir işçi için sigorta prim desteği sağlıyordu. Bunun için işe alınan kişinin 3 ay işsiz ve İşkur kaydının olması yeterliydi. Aynı destek 2018 itibarıyla devam edecek ve küçük-büyük tüm işletmelere yeni işçi için 780 lira civarında destek sağlanacak.  

12 BİN LİRA MAAŞ

3 ve daha az çalışanı olan işyerleri eğer yeni bir işçi alırsa bu işçinin tüm maaş ve primleri, 6 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak. Bu uygulama da 1 Ocak 2018 itibarıyla başlayacak. Yeni asgari ücrete göre bu destek en az 12 bin 174 lira olacak.

KADROYA GEÇİŞ

900 bin taşeron işçi kadroya geçerken, 4C’liler 4B’li olacak, mevsimlik işçilerin çalışma süreleri 4 ay uzayacak. 90 gün içinde tüm bu işlemler bitecek. Ayrıca kamuya 110 bin yeni memur alınacak. 5 bin engelli kamu kurumlarında göreve başlayacak.

ENGELLİYE HİBE

Yeni yıldan itibaren iş kuracak engelliye İşkur aracılığıyla 50 bin liraya kadar hibe verilecek. İşbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarına katılanlara, 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği verilecek.  

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