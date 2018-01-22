İşçileri taşıyan otobüs eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı



4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İdil Janet Demiray

KARDEMİR’e işçi götüren servis otobüsü, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde rampa aşağı inerken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bir otomobile çarptı, ardından da yol kenarındaki tek katlı eve girdi. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada işçi otobüsündeki 4 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Ev sakinlerinden ölen ya da yaralananın olmadığı kaza yerinde otobüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.Bu arada Karabük Valisi Kemal Çeber ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, "KARDEMİR’e işçi getiren otobüs tahminlerimize göre frenlerinin boşalmasıyla eve çarpıyor. Kazada otobüsün içindeki 4 kişi ölüyor. 2’si hastanede, birinin durumu ağır. Bütün ekiplerimiz AFAD, UMKE, Jandarma, itfaiye hepsi burada gerekli çalışmaları yapıyoruz. Başımız sağ olsun, üzgünüz." diye konuştu.