Isı adası, İstanbul'da beklenen karı yağmura çevirdi (Isı adası nedir?)

HAVA SICAKLIĞI YARINDAN İTİBAREN ARTIYOR

'KAR YAĞIŞI ÖRTÜ OLUŞTURMADI'

ISI ADASI NEDİR?

RÜZGAR KARAYELE DÖNECEK

Yusuf Cevahir

İstanbul'daki hava durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, bugün soğuk ve parçalı bulutu bir havanın görüldüğü kentte, bu hafta kar beklenmediğini söyledi.Kocaman, yarından itibaren yağışlı bir hava sisteminin etkisine girileceğini ifade ederek, haftalık hava tahminini şöyle açıkladı:"Bu hafta kar yok. Rüzgarın güneye dönmesiyle havalar biraz ısınırken aralıklı yağmur görülecek. Ocak ayının mevsim normali 10 derece sıcaklıktır. Mevsim normallerinin altında olan sıcaklıklar bu hafta artacak. Hava yarından itibaren ısınmaya başlayacak. Yarın sıcaklığın 8 dereceye kadar çıkması beklenirken yağış görülecek. Yağış çarşamba günü ara verecek, sıcaklıklar da artmaya devam ederek 13 dereceye kadar çıkacak. Perşembe günü yine yağış görülecek. Sıcaklık 10 derece ve yağmurlu olacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri ise kentte yağış görünmüyor."Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse de hafta sonu kentte örtü şeklinde beklenen kar yağışının ısı adası etkisi nedeniyle yağmura dönüştüğünü söyledi.Gece Istrancalar ve Çatalca civarında kar yağışları olduğunu ancak örtü oluşturmadığını dile getiren Köse, Çamlıca ve Aydos'un eteklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı olduğunu kaydetti.Kentte kar örtüsü oluşmamasındaki en büyük etkenlerden birinin küresel iklim değişikliği sonucu küresel ısınma sebebiyle şehrin ısı adası gibi davranması olduğunu vurgulayan Köse, "Yakın yerlerde, Kırklareli'nde, kar yağışı oldu ama İstanbul gibi büyük metropollerde şehir ısı adası sebebiyle kar yağışı zorlaşıyor. Çünkü binaları, evleri ısıtıyoruz. Araçlardan çıkan emisyonlar şehri ısıtıyor. Şehre göre 200 metre daha yüksekte olan Istrancalara Çatalca'ya kar düşüyor. Kentin 1,5 kilometre yukarısına kadar kar şeklinde başlıyor ama şehrin üzerine geldiği zaman alt seviye sıcak olduğu için bu da yağmura dönmesine neden oluyor." diye konuştu.Ahmet Köse, salı günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni yağışlı havaya rağmen lodosun sıcaklıkları arttıracağını, perşembe günü de Balkanlar üzerinden bir günlük yağışlı havanın geleceğini söyledi.Rüzgarın karayele döneceğini belirten Köse, şöyle devam etti:"Böylece klimanın soğuk yüzü gibi hava birden soğuyacak. Bir günde 8 dereceye kadar düşüşle sıcaklık 5 deceye kadar inecek. Yağmur şeklinde yağış görülecek. Ancak öğleden sonra yağış hala devam ederse, hızlı soğuma nedeniyle İstanbul'da yine sulu kar, ara ara kar atışları görülebilir. Eğer soğuma şu anki tahminlerin bir iki derece daha altına inerse bu defa hafta sonu beklediğimiz kar örtüsü perşembe günü İstanbul'da yaşanabilir. Cuma, cumartesi ve pazar hava ısınmaya başlayarak 12-13 derecelere çıkacak.Bu hafta sıcaklık dalgalanmaları sebebiyle hastalık havası var. Yine lodoslu günlerde gece saatlerinde sobalı evlerde baca gazı zehirlenmeleri olabilir. Gökyüzünün açık olduğu gece ve sabah erken saatlerde de yollarda buzlanma oluşabilir. Sürücülerin dikkat etmesi çiftçilerin de dona karşı tedbirli olması gerekir. Artık hava don havası."