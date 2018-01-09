Isı pompaları yüzde 80'e kadar tasarruf sağlıyor

AVRUPA'DA YASAK, TÜRKİYE'DE SATILIYOR

Senim Tanay

Canovate Enerji bünyesinde Türk mühendisleriyle geliştirilen Canovate ısı pompasının, 10 yılı aşkın Ar-Ge ve tasarım geçmişi bulunuyor. Son dönemlerde konutlar, fabrikalar ve özelikle otellerde yoğun talep görüyor. Mesela bir turizm tesisind kışın ısıtma görevini yapan ısı pompaları, yazın da soğutma görevini yerine getirebiliyor. Bu durumda ayrıca bir klima veya VRV sistemi kurulmasına da gerek bulunmuyor. Projenin büyüklüğüne göre sistem kendisini 8- 24 ay arasında amorti edebiliyor.Verimsiz çalışması ve emisyon değerlerinin yüksek olması nedeniyle Avrupa’da satışı yasaklanan birçok kombinin Türkiye pazarına satıldığını kaydeden Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür şunları söyledi:“Ülkemizde neredeyse Avrupa’nın tümü kadar inşaat yapılıyor. Bu nedenle Türkiye, ısıtma, soğutma, havalandırma konusunda, dünyanın 5. pazarı konumunda bulunuyor. Ülkemizdeki birçok firma, yurt dışından ithal ettiği kazanların, kombilerin ve klimaların satışını iç pazara yapıyor. Özetle Avrupa’da satışı yasaklanmış olan bu kombiler, Türkiye pazarında satılmaya devam ediyor. Nitekim Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da yoğun olarak ısı pompaları (heat pump) kullanılıyor. Isı pompasında enerjinin yüzde 70-80’i toprak, su veya havadan bedavaya alınıyor. Böylece ısı pompaları sayesinde enerji giderleri çok ciddi oranda düşüyor. Ülkemizin doğal gaz bağımlılığından ve ithal gelen kontrolsüz cihazlarından kurtulmasında yüzde 100 yerli olan ısı pompaları büyük rol oynayabilir” dedi.