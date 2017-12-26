Işığın kaynağı Rus balistik füzesi

PENDİK-ATAŞEHİR VE TUZLA SEMALARINDA DA GÖRÜLDÜ



KİMİSİ 'UÇAK' DEDİ, KİMİSİ 'UFO'

Türkiye semalarında oluşan gizemli ışıklar böyle görüntülendi

'MENZİLİ 13 BİN KİLOMETREYE KADAR ÇIKIYOR'

Haber Merkezi

Bugün Hazar Denizi’nin kuzey batısında yer alan Kapustin Test Merkezi’nden fırlatıldığı açıklanan RS-12M füzesinin uçuşu, geniş bir coğrafyadan gözlemlendi.Füze seyrini tamamladıktan sonra Kazakistan’daki test merkezine düştü. Füzenin uçuşu sırasında Türkiye’de İstanbul’dan Hatay’a, Samsun’dan Şırnak’a kadar geniş bir alanda görüldü.Bu arada Pendik-Ataşehir ve Tuzla ’da vatandaşlar aynı ışık hüzmesini çekerek sosyal medyadan paylaştı. Sabiha Gökçen'de kuzey yönünden güneye doğru görülen ve arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu.Sosyal medyada bunun bir uçağa ait olduğu öne sürülürken bazı paylaşımcılar UFO olduğunu iddia etti.Sabiha Gökçen'de kuzey yönünden güneye doğru görülen ve arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu.Atılan RS-12M tipi füzenin menzilinin 13 bin kilometreye kadar çıkabildiğine dikkat çeken Balistik Füze ve Savunma Uzmanı Hakan Kılıç, “Bu füze, ICBM olarak adlandırılan Kıtalararası Balistik Füze.Topol serisi füze ailesinin bir üyesi. Yerden yaklaşık 300 kilometre yükseklikte hedefine doğru ilerliyor. Bu nedenle çok geniş bir coğrafyadan tespit edilebiliyor” dedi.Daha önceden yapılan testlerde, füzenin oluşturduğu ışık hüzmesi, Ardahan’dan da gözlemlenmişti.