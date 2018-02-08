Işık ihlalinde iki araç birbirine girdi: 4 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan bir ticari aracın, başka bir araçla çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Işık ihlalinde iki araç birbirine girdi: 4 yaralı
Kaza, İzmit-Gölcük yolu Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Ömer Türkçakal Bulvarı yan yoldan İzmit istikametine dönmek için bekleyen Murat Akyıldız idaresindeki hafif ticari araç, yeşil ışık yanınca harekete geçti.

KIRMIZI IŞIKTA DURMADI


Bu sırada İzmit’ten Gölcük istikametine gitmekte olan Selami T. idaresindeki başka bir hafif ticari araç ise kırmızı ışıkta durmayınca Murat Akyıldız'ın kullandığı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araçta savrulurken sürücü Murat Akyıldız, araçta bulunan Fatma Turhan, Gürbüz Yılmaz ve Bayram Çeliktaş araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

ARAÇLAR BÜYÜK HASAR GÖRDÜ


İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Gölcük ve Seka Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada büyük oranda hasar gören araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.



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