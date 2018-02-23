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'Işık'lı bir gelecek için erken kayıt

132 yıllık köklü geçmişi ve 'önce iyi insan' yetiştirme misyonuyla anaokulundan üniversiteye kadar kesintisiz çağdaş eğitim-öğretim sunan FMV Işık Okulları’nda avantajlı erken kayıt dönemi başladı

23 Şubat 2018, Cuma 10:02
'Işık'lı bir gelecek için erken kayıt
FMV Işık Okulları Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule Kampüslerindeki anaokullarına 2013, 2014 ve 2015 doğumlu öğrenciler için kayıt yapılabilecek. İlkokul 1. sınıflarına mülakat, ara sınıflara ise sınavla öğrenci kabul edilecek. Ara sınıf sınavları tüm kampüslerde 3 Mart 2018’de yapılacak. FMV Işık Okullarının liselerine yeni kayıtlar, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre gerçekleştirilecek.

FMV Işık Okulları öğrencilerini çağdaş, sorgulayan, araştıran, yaratıcı, bilimsel düşünen, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, yaşam boyu öğrenen, çevreye duyarlı, sosyal yaşamlarında etkin birer dünya vatandaşı olarak yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI

Öğrencilerinin, bilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları geleceğe hazırlama hedefiyle hareket eden FMV Işık Okulları, eğitimi bilgi aktarımı olmanın ötesinde bir ‘kişisel gelişim süreci’ olarak görüyor. Anaokulundan başlayan güçlü İngilizce eğitiminin yanı sıra Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde de öğrencilerine ikinci yabancı dil eğitimi sunuyor. FMV Işık Okullarının Erenköy, Ayazağa ve Ispartakule Kampüsü’nde Fen Lisesi, Erenköy ve Ayazağa Kampüslerindeki liselerinde IBDP (Uluslararası Bakalorya Diploma Programı) de yer alıyor.



FMV Işık Okullarında akademik ve bilimsel eğitimin yanı sıra, öğrencilerin kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerine de son derece önem veriliyor. Işık Spor Sanat Tasarım Akademisi’nde  spor, sanat, tasarım alanlarında ders dışı çalışmalar ile yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda gelişimlerine destek olunuyor.

ERKEN KAYIT AVANTAJI                                                                         

FMV Işık Okullarında, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı avantajlı kayıt dönemi için son tarih 16 Mart 2018.
 
 
 
 


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