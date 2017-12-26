Işık Okulları’nda coşkulu kutlama

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan FMV Işık Okulları, kuruluşunun 132. yıl dönümünü mezunlarıyla beraber kutladı. Mezunlar FMV Işık Okulları Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule Kampüsleri’nde buluştu.
Nişantaşı Kampüsü’ndeki törende mezunlarla bir araya gelen FMV Işık Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Akın Süel konuşmasında “132 yıllık birikimimizle öğrencilerimizi sadece sınavlara değil, hayatın kendisine hazırlıyor, önce iyi birer insan olmaları için yüksek akademik standart ve bilimsel çalışmaların yanı sıra, sportif, sanatsal ve kültürel anlamda da gelişmelerine destek oluyoruz. Tüm mezunlarımızdan güzel haberler aldıkça ne kadar doğru yoldu olduğumuzu bir kere daha görüyor, kurumumuzla,camiamızla bir kere daha gurur duyuyoruz. Siz değerli mezunlarımızla bir araya geldiğimiz 132. yıl kutlamamız tüm Işıklılar için çok önemli. Ata’mızın yaktığı ışığı yaşatan okulumuz, akıl ve güç birliği ile bilimselliği esas alarak bugüne dek olduğu gibi başarılı Işıklılar’ı yetiştirmeyi sürdürüyor. Her bir mezunumuz, öğrencimiz, velimiz, öğretmenimiz, yöneticimiz, çalışanımız ile güçlenerek değer yaratmaya devam edeceğiz”
dedi.
132. yıl kutlamaları plaketlerin takdim edilmesinin ardından tüm Işıklılar’ın katıldığı geleneksel öğle yemeğiyle devam etti. 4 kampüste gerçekleşen 132. yıl kutlamalarında müzik dinletileri ve spor etkinlikleri de yer aldı. Ayrıca kampüslerde panayır alanı kurularak pamuk şekeri, kestane, boza gibi lezzetler de mezunlara sunuldu. Etkinlik sonunda sınıf arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafları çektiren mezunlar, öğrencilik anılarını da yad etme fırsatı buldu.
Senim Tanay