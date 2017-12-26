Işık Okulları’nda coşkulu kutlama

Senim Tanay

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan FMV Işık Okulları, kuruluşunun 132. yıl dönümünü mezunlarıyla beraber kutladı. Mezunlar FMV Işık Okulları Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule Kampüsleri’nde buluştu.Nişantaşı Kampüsü’ndeki törende mezunlarla bir araya gelen FMV Işık Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Akın Süel konuşmasındadedi.132. yıl kutlamaları plaketlerin takdim edilmesinin ardından tüm Işıklılar’ın katıldığı geleneksel öğle yemeğiyle devam etti. 4 kampüste gerçekleşen 132. yıl kutlamalarında müzik dinletileri ve spor etkinlikleri de yer aldı. Ayrıca kampüslerde panayır alanı kurularak pamuk şekeri, kestane, boza gibi lezzetler de mezunlara sunuldu. Etkinlik sonunda sınıf arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafları çektiren mezunlar, öğrencilik anılarını da yad etme fırsatı buldu.