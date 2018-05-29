Işıklarda duramayan kamyon yolu savaş alanına çevirdi

Çanakkale istikametine gitmekte olan Vural K. yönetimindeki kamyon, ışıklı kavşakta duramayıp Kamil Bolat yönetimindeki ve Recep Ertosun yönetimindeki plakalı otomobillere çarptı.

HIZINI ALAMADI, MİNİBÜSE ÇARPTI

Hızını alamayan kamyon ardından yoldan çıkarak yeşil alanda 150 metre ilerledikten sonra park halindeki servis minibüsüne çarptı. Kamyon hurdaya çevirdiği minibüsü de 25 metre kadar sürükledikten sonra ancak durabildi.

Kamyonun minibüse çarpmaması halinde, 20 metre ilerisinde bulunan petrol istasyonuna girmesinin daha büyük bir faciayla sonuçlanabileceği kaydedildi.

Kaza sırasında kamyon sürücüsü Vural K. ile otomobil sürücüleri Kamil Bolat ve Recep Ertosun ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan Damla Karaaslan yaralandı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Yaralılar Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, itfaiye yolda uzun süre temizlik yapmak zorunda kaldı.

Kamyonun ışık ihlali yaptığı iddia edilirken, büyük bir facianın ucuz atlatıldığı kaydedildi



