Işıl ışıl bir makyaj ile rengarenk yaza merhaba

BB Krem, Bronzlaştırıcı Boncuk Pudra ve Length & Definition Suya Dayanıklı Maskara ile tüm bakışları üzerinizde toplayacaksınız.

LR Colours BB Krem, muhteşem bir cilt için 5’i bir yerde bakım sunuyor. Cildi nemlendirirken pürüzleri kapatıyor, cilt tonunu dengeliyor ve matlaştırarak SPF15 faktörlü UV filtresi ile cildi güneşin zararlı etkilerine karşı koruyor. Tek seferde tüm ihtiyacınızı karşılayacak olan BB Krem vazgeçilmezleriniz arasında yer almayı hedefliyor.

LR Colurs Bronzlaştırıcı Boncuk Pudra, teninize nefis bir yaz bronzluğu kazandırırken hafif ve parlak dokusu ile cilde kolayca uygulanabiliyor. Aynı zamanda boyun ve dekolte bölgesi için de kullanım uygunluğu sağlayan bronzlaştırıcı boncuk pudra doğal bir bronzluk kazanmanıza yardımcı oluyor.

Göz makyajınızın olmazsa olmazı LR Colours Length & Definition Suya Dayanıklı Maskara, kirpiklere ekstra hacim etkisi vererek uzun süre kalıcı dokusu ve fonksiyonel fırçası sayesinde kirpikleri daha belirgin hale getiriyor. Suya dayanıklı yapısı ile yaz sıcaklarında da en büyük yardımcınız oluyor. Güçlü ve belirgin bakışlara sahip olmak Length & Definition Suya Dayanıklı Maskara ile artık çok kolay!





LR Colurs BB Krem Fiyatı 30 ml: 46,90 TL

LR Colours Bronzlaştırıcı Boncuk Pudra: 46,90 TL

LR Colours Lenght & Definition Suya Dayanıklı Maskara: 37,90 TL