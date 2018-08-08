İşimi oğluma devretsem devlet hemen KDV istiyor

13 yaşındayken çırak olarak başladığı bu sektörde, 40 yıldır da kendi işinin patronuymuş. Dükkanın mülkü kendisinin olduğundan, kira ve stopaj ödemiyor, ayrıca emekli olduğundan bir de maaşı var. Fahrettin Bey, “Son iki yıldır özellikle dövizdeki artış yüzünden, işlerin durgun olduğunu söylüyor.

DÖVİZDEKİ DALGALANMA

Fahrettin Aydın, “Dövizde dalgalanma devam ettiği için, insanlar önünü göremiyor. Bugün sattığımız bir parçayı, daha önce almış olduğumuz fiyattan yerine koyamıyoruz. Ben artık yaşlandığım için, işimi oğluma veya yakın bir akrabama devretmek istiyorum, ancak devlet karşımıza KDV çıkartıyor, yani dükkandaki malların toplam değeri belirlenip, devreden kişiden onun vergisi isteniyor. Oğluna bırakıp çıksan bile isteniyor” diyor.