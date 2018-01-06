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Işın Karaca: O gelinliği Demet istedi diye giydim

Işın Karaca, Radyo Trafik Marmara da Emel Yalçın'ın sunduğu Ünlüler Trafik'te programının konuğu oldu. Işın  Karaca, yayında samimi açıklamalarda bulundu

Işın Karaca: O gelinliği Demet istedi diye giydim
* Benim şarkılarım radyolarda yedi sekiz numarada ama bana iş olarak geri dönüyor. Sahne yapıyorum, vergi ödüyorum ve müzisyenlere para kazandırıyorum. Bir numara benim o zaman. Bu araştırmalara hiç inanmıyorum.

* Türkiye’deki yerel radyo sayısı bin. Otuz sekiz ulusal radyo var. sadece 100 radyonun incelendiği bir araştırmadan kendini bir numara çıkartamazsın. Bir dakikalık reklam üzeri de çalınma sayılıyor. Ben de reklam veririm, ben de bir numara olurum ama biz onlara başvurmuyoruz. Benim sahte tıkla falan da işim olmaz.

O gelinliği Demet istedi diye giydim

* Demet Akalın ile barıştık, biz zaten küsemiyoruz. Küseriz hemen barışırız. İlk adımı ben attım. Tuğrul ile evlenirken gelinliği Demet istedi diye giydim yoksa hiç öyle bir niyetim yoktu. Instagramdan; ‘küseriz kavga ederiz ama ısrar etmese bu gelinliği giymeyecektim’ yazıp hikayeye attım. Hemen barıştık. Zaten ikimizde neden küstüğümüzü bile hatırlamıyoruz.
 
* Son dönemde yaşananlara, eski eşimle ilgili çıkan haberlere insan olarak üzüldüm, kim izlese üzülür. Mia’nın aklı artık eriyor, her şeyi pedagog eşliğinde anlatıyoruz. Güçlü bir çocuk yetiştirdiğimi farkettim. Ben sadece onu korumakla yükümlüyüm.

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