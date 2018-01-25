İşinden kovulan ilk robot: Fabio



İŞTEN KOVULAN İLK ROBOT

Can Hakman

'daki süpermarket zinciri tarafından işe alınan Robot'ya öncelikle müşterilere yardım amacıyla işe alındı.Fakat oldukça basit sorulara anlamsız ve komik cevaplar veren robotun süpermarketteki görevi değiştirildi. Müşterilere sosis ikram etme görevine atanan Fabio bu görevinde de oldukça yavaş kaldı.Süpermarketi yöneticileri Fabio'nun insanları korkuttuğunu iddia ederek robotun görevine son verdi.Yöneticiler'yu kovarken bazı süpermarket çalışanlarının sevimli robotun gidişiyle ağladığı belirtildi.