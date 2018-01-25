İşinden kovulan ilk robot: Fabio

İskoçya'daki Heriot-Watt Üniversitesi tarafından geliştirilen ve konuşabilme özelliği olan robot Fabio, insanları korkuttuğu için işe alındığı süpermarket zinciri Margiotta'dan kovuldu

İşinden kovulan ilk robot: Fabio
İskoçya'daki süpermarket zinciri tarafından işe alınan Robot Fabio'ya öncelikle müşterilere yardım amacıyla işe alındı. 

Fakat oldukça basit sorulara anlamsız ve komik cevaplar veren robotun süpermarketteki görevi değiştirildi. Müşterilere sosis ikram etme görevine atanan Fabio bu görevinde de oldukça yavaş kaldı.


İŞTEN KOVULAN İLK ROBOT


Süpermarketi yöneticileri Fabio'nun insanları korkuttuğunu iddia ederek robotun görevine son verdi.

Yöneticiler Fabio'yu kovarken bazı süpermarket çalışanlarının sevimli robotun gidişiyle ağladığı belirtildi.
 


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