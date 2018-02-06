İşini büyütmek isteyene ucuz kredi

SİCİL KAYDI



İHTİYACA GÖRE



60 AYA KADAR



GERİ ÖDEMEDE RAHATLIK VAR



TAKSİTLER UYGUN



İPOTEK VE KEFİL!

İdil Janet Demiray

200 bin liraya kadar kredi almak mümkün. Kredide faiz sıfıra yakın yani yüzde 5. Ek kesintilerle birlikte kredinin yıllık maliyeti yüzde 7’yi aşmıyor. Faizin fazlasını Hazine yükleniyor. Kredi için ‘esnaf sicil kaydının’ ve ‘vergi levhası’nın olması yeterli.Esnaf sicil kaydı olan yeni ya da eski işyeri olan ‘tüm esnaf’ bu faizsiz krediden faydalanabiliyor. Kredi şu anda kamu bankası Halkbank aracılığıyla sağlanıyor. Ancak, ilk başvuru ‘Kredi ve Kefalet Kooperatifleri’ne yapılıyor. Kooperatifler, başvuru sahibinin mali durumuna ve ihtiyacına göre bir limit belirleyip talebi Halkbank’a gönderiyor.Daha önce bu yolla kredi alamamış olanlara öncelikli veriliyor. Diğer bankalardan kredi alanlar da faizsiz krediye başvurabiliyor. Başvurunuz değerlendirilip olumlu bulunursa Halkbank ile oturup bir sözleşme imzalıyorsunuz. Kredinin vadesi tamamen sizin seçiminize bağlı. 1 yıldan başlayıp 5 yıla (60 ay) kadar çıkabiliyor. Ödemeleri ise rahat.Normal şartlarda ticari kredi faizleri yüzde 16’yı aşıyor. Ayrıca özel bankalar, geçen yıl KGF yoluyla 210 milyarlık kredi verdiği ve kasasında fazla nakdi olmadığı için kredi vermekte çok da istekli davranmıyor. Dolayısıyla zorda olan veya yeni yatırımlara hazırlanan esnaf için faiz indirimli bu kredi cansuyu niteliğinde. 200 bin liralık kredi 1, 3, 6 aylık dönemler halinde ödenebiliyor.​Örneğin; 5 yıl vadeli 30 bin lira kredi çeken bir esnaf, aylık 600 lira civarında ödeme yapıyor. 6 ayda bir ödeme seçeneğinde ise taksit tutarı kabaca 3500 lira. Kredinin masrafı sadece 1200 lira. 300 lira da kefalet kooperatifleri tarafından borç bitene kadar tutuluyor, vade bitiminde esnafa iade ediliyor.Hazine faiz destekli bu krediye ilk kez başvuracak esnaf ve sanatkarlardan genelde ipotek ve kefil isteniyor. Sebebi ise bu kişilerin daha önce kefalet kooperatiflerinde kaydının olmaması. Devlet, bu uygulamayla kredilerin geri ödenmeme riskini en aza indirmek istiyor. Esnaf bu uygulamanın yumuşatılmasını ve krediye ulaşımın kolaylaştırılmasını istiyor.