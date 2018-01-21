İşitme engelli çiftin sessiz mutluluğu

YETKİLİLERE ÇAĞRI

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ DE DÜĞÜNE KATILDI

Mine Bozkurt

Düğün töreninde duygu ve düşüncelerini kendilerine görüntüleyen gazetecilerle paylaşan çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.Kendisi gibi işitme engelli olan biriyle evlendiği için çok mutlu olduğunu söyleyen gelin Özge Şanlı, "Çok mutluyum kendisiyle evleniyorum" dedi.İşitme engelli damat Mehmet Akif Yüce ise, "Sosyal paylaşım sitesinde tanıştık, ortak arkadaşlarımız vardı konuştuk ve şimdi evleniyoruz" diye konuştu.Bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına ve arkadaşlarına teşekkür eden damadın babası Ahmet Yüce de, "Çocuklarımızın böyle güzel ve meşakkatli olan düğün çalışmaları sonucunda güzel bir düğün töreni gerçekleştirdik" dedi.Gelinin babası Mehmet Şanlı ise engelli çiftin iş sahibi olabilmesi için yetkililere çağrıda bulunarak, "Biz çocuklarımızı sesiz dünyalarında buluşturduk. İnşallah onlara iyi bir iş imkanı sağlanır ve bizler de daha çok mutlu oluruz" diye konuştu.Düğün törenine katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise, "Mutluluklar paylaşılınca çoğalır, bir taraftan da ülkemizin güvenliği, memleketimizin huzuru açısından güvenlik güçlerimiz Afrin’de operasyon yapıyorlar. İnşallah onların zafer haberlerini almakta bizim şu anda düğününe katıldığımızın kardeşlerimizin mutluluğunu daha da arttıracak" dedi.